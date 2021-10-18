Uğur Tütüneker: “Üçüncü bölgeye inemezsek nasıl gol atalım“

Tuzlaspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, top yüzdelerinin olmadıklarını ifade ederek, “Hiçbir anlamda ortak olamadık ilk yarıda. Dolayısıyla üçüncü bölgeye inmezsek nasıl gol atalım“ diye konuştu.

TFF 1. Lig’in 9. haftasında Tuzlaspor deplasmanda İstanbulspor’a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Tuzlaspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, ilk yarı kendi oyunlarından çok uzak olduklarını ifade ederek, “İstanbulspor’u tebrik etmek lazım. 1-0’a kadar bayağı bir oyuna hakimdiler. Biz o dönem oyuna ortak olamadık. Dolayısıyla ilk yarı öyle geçti. Golden sonra ortak olmaya çalıştık ama çok kısıtlı pozisyonlarla üçüncü bölgeye inemedik. Bizde bir an evvel kendimizi toparlayıp kendi oyunumuzu oynamamız lazım. Çok top kaybı oluyor, üçüncü bölgeye giderken. 10-15 dakika oyuna hakim olup rahatlamak lazım ama bugün yapamadık. Top yüzdesi olmayan takım ne yapabilir. Hiçbir anlamda ortak olamadık ilk yarıda. Dolayısıyla üçüncü bölgeye inmezsek nasıl gol atalım“ dedi.