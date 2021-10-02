Uğur Tütüneker: "Önemli bir maçtan 3 puan aldık"

Tuzlaspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, Ankara Keçiörengücü maçının ardından önemli bir müsabakadan 3 puan aldıklarını söyledi.

TFF 1. Lig’in 8. haftasında Tuzlaspor, iç sahada karşı karşıya geldiği Ankara Keçiörengücü’nü 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Tuzlaspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Müsabakanın ilk bölümünde topa sahip olduklarını vurgulayan Tütüneker, “İlk yarı 20-25 dakika iyi oynadığımızı düşünüyorum. İyi oynadık ama 20’den sonra geri çekilmeler başladı. Dolayısıyla kısır geçti. Keçiörengücü iyi bir takım. Bizim için önemli maçtı ve 3 puan aldık. Puanımızı 14 yaptık. Ortalama 2 puanla gidiyoruz. İki hafta ara var. Sakatları düzeltip inşallah 2 hafta sonra devam edeceğiz” şeklinde konuştu.