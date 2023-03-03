Uğur Okur: “Arkadaşlarımız verilen görevi eksiksiz yerine getirdi”

Pendikspor Teknik Sorumlusu Uğur Okur, Altınordu maçının ardından, oyuncularının kendilerine verilen görevi eksiksiz yerine getirdiğini ifade etti.

Pendikspor, Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında sahasında karşılaştığı Altınordu’yu 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Pendikspor Teknik Sorumlusu Uğur Okur, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Pendikspor olarak deprem bölgesine desteklerinin süreceğini söyleyen Uğur Okur, “Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Öyle süreçten geçiyoruz ki hepimizin başı sağ olsun. Allah kalanlara sabır versin. Tüm Türkiye’nin huzurunda Pendikspor taraftarlarına teşekkür etmek istiyorum. Afet olduğu andan itibaren insanüstü organizasyon yaparak, oradaki insanlar için bir şeyler yapabilme isteği gösterdiler. Herkesi çok duygulandırdılar. Biz de onlara ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bir nebze olsun onlara merhem olabildiysek ne mutlu. Pendikspor ailesi olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Arkadaşlarımız verilen görevi eksiksiz yerine getirdi”

Oyuncularının bugün görevlerini eksiksiz yerine getirdiğini aktaran Okur, şu ifadelere yer verdi:

“Karanlık günlerde bir umut ışığı verebildiysek ne mutlu. Yolumuzu devam ettiğimiz için mutluyuz. Futbolun acıları unutturma gücü çok önemli. İnsanların acısını unutması bizi cesaretlendiriyor. Futbolcularımızın, eşlerinin bizim eşlerimizin motivasyonu çok düşüktü. Konsantrasyon açısından antrenmanlara gider gelirken bunun sıkıntısını çok yaşadık. Teknik direktör Osman Özköylü başta olmak üzere birkaç gündür bunun üzerine çok emek verdik. Arkadaşlarımız kendilerine verilen görevi eksiksiz yerine getirdi.”