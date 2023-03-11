Uğur Okur: "1 puanla dönmek kötü değil"

Pendikspor Yardımcı Antrenörü Uğur Okur, Göztepe maçının ilk yarısı ve ikincisi farklı bir maç olduğunu ifade ederek, “Bugün ilk yarısı farklı, ikinci yarısı farklı bir oyun oynadık” şeklinde konuştu.

Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Pendikspor, konuk olduğu Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pendikspor Yardımcı Antrenörü Uğur Okur, mutlu döndüklerini söyleyerek, “1 puanla buradan dönmek bizim için kötü bir sonuç değil” dedi.

Mücadelesinden dolayı Göztepe’yi de tebrik eden Okur, “Bizim 3 maç özelinde hedefimiz 9 puandı. İlk iki hedefimizi devam ettirerek ısrarlı bir şekilde takibimizi sürdürmek için. Bugün ilk yarısı farklı, ikinci yarısı farklı bir oyun oynadık. 3 maçlık süreçten 7 puanla dönüyoruz. Bizim için iyi bir puan. Hedefimiz 9 puandı. Mücadelesinden olayı Göztepe’yi tebrik ediyorum. Biz ikinci yarı daha iyiydik. Oyun ilk yarı Göztepe’nin kontrolü altında idi, ikinci yarı ise bizim kontrolümüz altındaydı. Sonlara doğru golü bulduk. Belki biraz daha vakit olsa bir gol daha bulabilirdik. Çünkü iyi bir baskı kurmuştuk. 1 puanla buradan dönmek bizim için kötü bir sonuç değil” açıklamasında bulundu.