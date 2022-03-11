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Uğur Çiftçi’ye sürpriz doğum günü kutlaması
Sivasspor’da 30 yaşına giren tecrübeli oyuncu Uğur Çiftçi için doğum günü kutlaması yapıldı.
Spor 11.03.2022, 15:42
Sivasspor’da 30 yaşına giren tecrübeli oyuncu Uğur Çiftçi için doğum günü kutlaması yapıldı.
Sivasspor’un futbolcularından Uğur Çiftçi’nin doğum günü teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı. Adana yolcuğu öncesi futbolcu Uğur Çiftçi için kulüp tesislerinde sürpriz bir organizasyon düzenlendi. Uğur, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını üfledi ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.