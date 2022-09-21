Ufuk Sarıca’nın 3 şifresi: Çok çalışmak, zaman ve sabır

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, yeni sezona yeni bir oyuncu grubuyla gireceklerini ancak hazırlık karşılaşmalarında iyi bir uyum yakaladıklarını söyledi. Peşinden koşulacak oyunculara sahip olduklarını belirten Sarıca, zaman, sabır ve çok çalışmaya ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

Pınar Karşıyaka, yeni sezona yenilenen kadrosuyla girmeyi hedefliyor. Yeşil-kırmızılılarda yeni sezon hazırlıkları sürerken, Başantrenör Ufuk Sarıca hazırlık maçları performansını değerlendirerek, camiaya mesajlar verdi.

"Yeni kadronun avantajları ve dezavantajları var"

3 senelik bir projeyi başarıyla tamamladıklarını belirten Ufuk Sarıca, “Bu 3 yıllık periyotta Şampiyonlar Ligi’nde bir final, bir yarı final oynadık ve geçen sezon Avrupa macerası beklentimizin altında kaldı. Genele baktığımızda Avrupa’da final ve yarı final oynayarak bu takım için olumlu işlere imza attık. Bu 3 yıllık periyottan sonra artık bir yenileme yapmamız gerekiyordu. Açıkçası biraz şartların da getirdiği zorunlu bir değişim de yaşadık. Hemen hemen bütün takımda değişme gittik. 11 tane yeni oyuncumuzla sezona başlıyoruz. Ali Efe Barış ve Berkan Durmaz dışındaki bütün oyuncularımız yerli ve yabancı olarak yenilendi. Yeni kadronun avantajları ve dezavantajları var. Yeni kadromuzda çok tecrübeli oyuncularımız olduğu kadar başarıya aç, önü açık, ilerleyebilecek, potansiyelini arttıracak oyuncularımız da bulunuyor. Yeni oluşturduğumuz kadronun süreye ihtiyacı olduğu aşikar. Baktığımızda henüz Delgado ile bir antrenman yapabildik ve sezonun başlamasına 10 gün gibi kısa bir süre kaldı. Dolayısıyla bir parça zamana ihtiyacımız olacak” dedi.

Sarıca, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Oyuncuların birbirini tanıması, ne istediklerini bilmesi, koçun ne istediğini öğrenmeleri, oyun karakteri ve yapısını, takımın sistemini bilmeleri ve bunları sahada en iyi şekilde uygulamaları için çok sayıda antrenmana ve maça ihtiyaç var. Bu da zamana yayılacak bir şey. Bu dönemi mümkün olduğunca pozitif geçebilmek bizim için önemli olacak. Zor da bir fikstürümüz var. Özellikle ilk yarıda oynayacağımız deplasmanlar çok çetin geçecek. Ama yarışmacı bir takımımız ve de bireysel anlamda başarılı, yetenekleri olan bir oyuncu grubuna sahibiz, bunu da takım ruhuyla harmanlamamız gerekiyor ve bu ekip yolda büyüyecek ve güçlenecektir.”

“Yeni bir oyuncu grubunun birbiriyle uyumu gerçekten benim için iyiydi”

Lig öncesi Belgrad, İzmir, İstanbul ve Antalya’da özel maçlar oynadıklarını söyleyen Sarıca, “Hazırlık maçlarını sonuçtan bağımsız olarak değerlendirmek gerekse de kazanma alışkanlığını oturtmak anlamında iyi geçtiğini söyleyebilirim. Ama bundan öte çalıştığımız şeyleri maçlara ne kadar yansıttığımızı görmek için önemliydi. Bu kadar yeni bir oyuncu grubunun birbiriyle uyumu gerçekten benim için iyiydi ve hatta bu dönemde bu kadarını beklemiyordum. Kötü oynadığımız zamanlar, çok iyi oynadığımız zamanlar oldu ama çalıştığımız şeylerin çoğunu yapabildik. Tabi bazı alışkanlıklar var bu alışkanlıkları kendi istediğimiz sistemin içinde görmek istiyoruz. Bu bağlamda yarın başlayacak Pınar Cup’taki 2 önemli rakip karşısında eksiklerimizi en aza indirmeye çalışacağız. Son olarak takıma yeni katılan Delgado’yu biran önce takım içine katmamız gerekiyor. Milli takımdan yeni geldi, bizim sistemimize uyum sağlaması, savunma ve hücumdaki oyunları öğrenebilmesi için zaman lazım” diye konuştu.

Başantrenör Sarıca, son olarak 1 Ekim’de ING Basketbol Süper Ligi’nin ve 4 Ekim’de FIBA Şampiyonlar Ligi’nin başlayacağını ifade ederek sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Arka arkaya maçlar oynayacağız. O maçların içinde de kendimizi geliştireceğimiz kısımlar olacak. Sezon ortasına geldiğimizde çok daha olgunlaşmış ve daha iyi oynayan bir Pınar Karşıyaka olacak. Bu sezonda da savaşçı, mücadele gücü yüksek bir takım olacağımız belli ancak diğer kısımları iyi yapabilmek için zamana ihtiyacımız olacak. Ekibimizde çok da özel oyuncular var. Bence gerçekten eski dönemlerde şampiyon olduğumuz yıllardaki gibi arkasından koşulacak oyuncular var.”