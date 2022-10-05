Ufuk Sarıca: "Taraftarımızdan yoksun oynamak bizim için zordu"

FIBA Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında Yunan rakibini 91-88 mağlup eden Pınar Karşıyaka’nın Başantrenörü Ufuk Sarıca, taraftarlarından yoksun olmanın kendileri açısından zor olduğunu söyledi.

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Yunanistan ekibi AEK’yı 91-88 mağlup eden Pınar Karşıyaka’da Başantrenör Ufuk Sarıca, iyi bir takıma karşı zor bir maçı geride bıraktıklarını söyledi.

Avrupa arenasındaki ilk maçlarında çok sayıda yeni oyuncularının olduğunu ifade eden Sarıca, "Bu atlanmaması gereken bir konu. Bu tabii ki bir mazeret değil ama bir gerçek. Dolayısıyla yeni oyuncularla, AEK gibi bir takıma karşı taraftarımızdan yoksun oynamak bizim için zordu. Ama önemli bir galibiyet aldık. Zaman zaman defans kısmında aksadık, basit hatalar yaptığımız anlar oldu. Hücumda yüzdelerimiz ve top paylaşımımız çok iyiydi" dedi.

Tecrübeli bir rakibe karşı oynadıkları için maçı koparamadıklarını kaydeden Sarıca, "Kazanmak çok önemliydi. Bundan sonra evimizde oynayacağımız bir maçı daha taraftarımız olmadan oynayacağız ve evimizde hata yapmamak bizim için önemli. Daha iyi olacağız, hep beraber daha çok koşacağız, çalışacağız ve eksik olan yerleri düzelteceğiz. Bütün ekibimi bu galibiyetten dolayı kutluyorum" şeklinde konuştu.