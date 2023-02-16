Ufuk Sarıca gönüllere taht kurdu

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, doğuştan engelli olan ve yaşamını tekerlekli sandalyeye bağlı olarak sürdüren Emrah Güneri’nin açık artırmaya çıkardığı formaya 5 bin 912 TL’lik bir teklif vererek, Güneri için yeni bir forma daha hazırlatacağını ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve çevre illerde de hissedilen depremler sonrasında bölgenin yaralarını sarmak için tüm Türkiye yardım seferberliğine geçti. Karşıyaka taraftarı Emrah Güneri de, kendisi için manevi değeri büyük olan tüm takım imzalı formasını depremzedelere yardım etmek için açık artırmaya çıkardı. Bu ilanı sosyal medyada gören Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, formaya 5 bin 912 TL’lik bir teklif verdi. Sarıca, "Yenisini de senin için hazırlatıyorum" derken, Emrah Güneri de buna karşılık, "Hocam ben de böyle bir katkıda bulunmak istedim. Bu arada çok teşekkür ediyorum. Hep başımızda ol, Karşıyaka seni çok seviyor" yanıtını verdi.

Öte yandan ilk formayı da Emrah Güneri’ye hediye eden Ufuk Sarıca, hem formaya teklif verip hem de yeni bir forma daha hazırlatacak olması birçok vatandaştan takdir topladı.