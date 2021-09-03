Ufuk Sarıca: “Ekstra bir oyuncumuz olsa belki Avrupa şampiyonuyduk”

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, geçtiğimiz sezon Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluğu kaçırdıklarını belirterek, “Ekstra bir oyuncumuz olsa belki Avrupa şampiyonuyduk” dedi. Karşıyaka’daki her döneminde sürdürülebilir başarının yakalandığını söyleyen Sarıca, Bornova Belediyesi ile yapılan pilot takım anlaşmasının orta ve uzun vadede Pınar Karşıyaka’ya önemli değerler kazandıracağını söyledi.

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, son 2 yılda basketbol şubesinin yaşadığı gelişimi ve kadroya yeni katılan oyuncuları değerlendirdi. Sarıca, Karşıyaka ve pilot takım Bornova Belediyesi arasında yapılan işbirliğinin ayrıntılarını anlattı.

2012-2016 yılları arasında Pınar Karşıyaka Başantrenörü olarak 3 kupa kazanan ve 2016 yılında ayrıldığı Karşıyaka’ya 2019’da dönen Ufuk Sarıca,“2012-2016 yılları arasındaki 4 yıllık dönem, tane tane geçilen bir süreç oldu ve şampiyonluklarla beraber 2016 yılının sonunda Pınar Karşıyaka tarihinde ilk kez Euroleague arenasına çıktı. Son iki yılda bu sürdürülebilir başarıyı çok yeni bir takım olmamıza, 10 yeni oyuncuyla başlamamıza rağmen bu ekolü devam ettirebildik. Bundan dolayı tabi ki büyük mutluluk duyuyoruz. 2019-2020 sezonunu uzun süre lider götürdük ve ligin sonuna yaklaşıp yarıda kaldığında 2. sıradaydık. Avrupa kupasında ise yarı finale kalmıştık. Çok domine ederek gidiyorduk ve çok iyi durumdaydık. Büyük ihtimalle o kupayı kazanacaktık ancak sezon yarıda kaldı” dedi.

“Ekstra bir oyuncumuz olsa belki Avrupa şampiyonuyduk”

Ufuk Sarıca, geçtiğimiz sezon yine güçlü rakiplere rağmen ligi ilk 3 içinde bitirdiklerini hatırlatarak, “Bu önemli bir istikrardı. Geçen sene Şampiyonlar Ligi’nde finale kaldık ki, aslına bakarsanız sezon başında birçok otorite bizi orada favori göstermiyordu, bu bir gerçek. Hatta son 8’e bile bizim dışımızda çok takım aday gösteriliyordu. Ama biz kendini yolda geliştiren, büyüyen bir takım olduk. Sezonu covid ve sakatlıklara rağmen başladığımız gibi herhangi bir transfer yapmadan 13 oyuncuyla bitirdik. Sponsorumuzun ve de yönetimimizin çizdiği bütçe içinde kaldık. Belki bizim 14. oyuncumuz olsa ya da 6. bir yabancı oyuncumuz olsaydı bir Avrupa şampiyonluğumuz vardı. Sürdürülebilir başarı buradaki her dönemimde benim için en önemli unsur oldu. Geldiğimiz noktada Pınar Karşıyaka, hep ilk 4’ün içinde olan finallere, şampiyonluklara aday gösterilen, eşleşmekten çekinilen bir ekol haline geldi. Bu başarıyı elde ederken özellikle geçen sezon taraftarsız boş salonda maçlar oynadığımızı düşünürsek, bundan etkilenecek en baştaki ilk 3 kulüpten bir tanesiyiz, gösterdiğimiz performans tüm camiayı mutlu etti” diye konuştu.

"Pınar Karşıyaka iyi bir vitrin oldu"

Ufuk Sarıca, geçtiğimiz sezona göre en büyük farkın değişik bir uzunla oynayacakları olduğunu söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ama her sene değişen uzunlarımız oldu maalesef. Çünkü başarıyla beraber bazı oyuncularımızı kendi bütçemiz dahilinde kadroda tutamıyoruz, bu da bir gerçek. Önceki sezon Jordan Morgan’ı yüksek bütçeli kontratla Rusya’ya gönderdik, sona eren sezonda Raymar Morgan yine Euroleague takımına gitti. Bu konuda yıllardır vitrin olduğumuzu söyleyebilirim. Hem yerli oyuncularımız Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko gibi kulüplere gitti hem de Euroleague seviyesindeki kulüplere Strawberry, Diebler, Bobby gibi daha önce çok kişinin tanımadığı oyuncuları transfer ettik.”

"3 yabancı oyuncu değişti, kaliteli yerli oyuncu takviyesi yapıldı"

Kadrolarında bu sene 3 yabancı oyuncunun değiştiğini ifade eden Sarıca, “Ama önemli olan oyuncuya göre bizdeki takıma göre sistemi yapılandırmak. Çok kaliteli oyuncular aldık. James çok yetenekli ve kaliteli bir oyuncu, çok da gelişim gösterecek ve yukarılara gideceğine inanıyorum. Colson Bonzie daha önce ligimizde oynadı ve geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde ve Fransa’da MVP oldu. Akil’in de kendi bütçemiz dahilinde alabileceğimiz en iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum ve O’nu en iyi şekilde adapte edeceğiz. 3 yabancı basketbolcunun yanı sıra yerli oyuncularımız da değişti. Metecan’ın son 2 sezonda Pınar Karşıyaka’da gösterdiği gelişim beni mutlu etti ve hala gideceği yerler var. Sertaç örneğinde olduğu gibi inşallah Metecan da ciddi süreler, görevler ve sorumluluklar alır, Fenerbahçe Beko’da ve inşallah o da yurt dışında daha büyük hayal ettiği yerlere ulaşır. Can, Burak, Berkan ve altyapıdan genç Ali Efe’yi kadromuza aldık. Çok kaliteli yerliler olduğunu düşünüyorum. 8 yeni oyuncuyu kadromuza katıldı, oturmuş bir kadrodan sonra biraz zamana ihtiyacımız var, eski parçaları yeni parçalarla birleştirmemiz lazım. Bunun için antrenmanlar yapıyoruz, özel maçlar yapacağız. Sezona da inanıyorum ki en iyi şekilde hazır olarak başlayacağız” dedi.

"Pilot takımımız Karşıyaka’ya önemli değerler kazandıracak"

Sarıca son olarak, pilot takım projesinin olmazsa olmazlarından ve daha önce yapılması gereken çok doğru bir hamle olduğunu dikkat çekerek, Bornova Belediye ile yapılan ve ‘Bornova Belediyesi Karşıyaka’ adıyla TBL’de mücadele edecek yeni takım hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bornova Belediye ile güzel bir oluşum yaptık. Bizim arada sıkışan genç oyunculara pişmeleri için daha fazla sürelerde maç oynamaları için güzel bir imkan sağladık. Bu oluşumu önceki yıllarda da istemiş yapamamıştık. Çok güzel bir salon var. Bu oluşumda salon dolayısıyla çalışma imkanı çok önemliydi. Salonun olması bu bağlamda işbirliğini güçlendirdi. Bizim yönetimimiz ve Bornova Belediye yönetimi çok heyecanlı. Genç bir takım kuruluyor hata yapacaklar, bunları düzeltip geliştirecekler. Buradaki amaç oyuncu gelişimi olacak. Burada oyuncuların bireysel gelişimleri bizim sezon içinde gözlemleyeceğimiz bir durumda olacak. Umutluyum, 3 yıllık orta-uzun vadede buradan Pınar Karşıyaka’ya önemli değerler kazandırılacaktır.”