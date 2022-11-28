Ufuk Kahraman: “Yenilen gollerin hepsi bireysel hatalardan geldi”

Manisa FK’ya evinde 3-1 mağlup olan Altınordu’da Teknik Direktör Ufuk Kahraman, 4 haftadır mağlubiyet aldıklarını belirterek, “Bu 4 haftadır yediğimiz gollerin hepsi bireysel hatalardan geldi. Bireysel hata olduğu zaman da çok fazla maçın önüne geçemiyoruz. Buna çözüm bulacağız” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 15. hafta maçında Altınordu, Manisa FK’ya 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ufuk Kahraman, “Mağlup olduk üzgünüz. Elimizdeki kadro yapılanmasında 9 numaralı pozisyonunda Ahmet Dereli ve Gökberk’in sakatlıkları farklı planlara bizi götürdü. 8 numara pozisyonunda oynayan Kürşat’ı 9 numara pozisyon oynatıp farklı bir strateji ile maça çıktık. Planımızı ona göre yapmıştık. 15. dakikada sakatlığı planımızı bozdu. Yedek kulübesinde de sadece 3 oyuncum vardı. Yeni sakatlıktan çıkan Emircan vardı onu orada kullanmaya çalıştık. İlk yarıda Ahmet ilken, Şeref ve Emircan ile geçiş oyununu denemeye çalıştık ama çok fazla başarılı olmadık. 4 haftadır mağlubiyet alıyoruz. 4 haftadır yediğimiz gollerin hepsi bireysel hatalardan. Bireysel hata olduğu zamanda çok fazla önüne geçemiyorsun. Bu günde yenilen 3 golümüzde bireysel hatalardan geldi. Buna bir çözüm bulacağız. Oyuncularıma güveniyorum ve inanıyorum” ifadelerini kullandı.