Ufuk Kahraman: “Üzgünüz”

Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, 3-0 kaybettikleri Yeni Malatyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada kazanmak istedikleri maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in 11. hafta maçında Altınordu, konuk ettiği Yeni Malatyaspor’a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, değerlendirmelerde bulundu. Ufuk Kahraman, “3’te 3 yaparak bu maça çıktık. Kendi evimizde galip gelmek istiyorduk. İlk yarıda 4 tane pozisyonumuz vardı. İkinci yarıda çok fazla üretemedik. Tamamen pozisyon ve bireysel hatalardan yediğimiz 3 gol var. Bizim için önemli bir virajdı, kazanmak istiyorduk. Üzgünüz. Bunu deplasmanda Eyüpspor maçıyla telafi etmek istiyoruz“ dedi.