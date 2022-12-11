Ufuk Kahraman: "Kötü giden bir süreç var"

Spor Toto 1. Lig’in 17. hafta maçında, kendi evinde Bodrumspor’a 2-0 yenilen Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, kötü giden bir süreç içerisinde olduklarını ve bunu düzeltmek için çabaladıklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in 17. hafta maçında, Bodrumspor’a 2-0 yenilen Altınordu’nun Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, maç sonu değerlendirmelerde bulundu. Maçın başında iyi bir oyun sergilediklerini anca kalelerinde gördüğü 2 golle yenik duruma düştüklerini söyleyen Kahraman, kötü bir süreçte olduklarına vurgu yaptı. Maç sonrası yapılan basın toplantısında konuşan Ufuk Kahraman, "Hikayesi bol bir 90 dakika geçirdik. İlk yarısı fırtınayla başlayan bir maç; iyi başladığımız, gol pozisyonları bulduğumuz bir karşılaşmaydı. Ama her zaman olduğu gibi iki bireysel hata ve stoper oyuncumuzun sakatlanarak topu ıskalaması ile 2-0 geriye düştük. Ama bir tanesi boş kaleye olmak üzere net 4 gol pozisyonumuz var. Son 6 haftada en çok gol pozisyonuna girdiğimiz maçtı. İkinci yarı da direkten dönen topumuz ve kaçırdığımız bir pozisyonumuz var. Oyuncularım elinden geleni yapmaya çalıştı. 2-0’dan sonra oyundan düşmemeye çalıştı, maçı çevirmeye çalıştı ama olmadı. Kötü giden bir süreç var ve bu hikayeyi değiştirmek için her şeyi yapıyoruz, çabalıyoruz. Özellikle ön bölgede eksikliklerimiz var maalesef. Bu iki haftayı iyi geçirip, ikinci devreye iyi hazırlanmak istiyoruz. Erzurum ve Rize maçlarına iyi hazırlanıp önümüze bakmak zorundayız" dedi.