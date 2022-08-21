Ufuk Kahraman: “Kaybettiğimiz için üzgünüz”

Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, sahalarında 2-0 kaybettikleri Sakaryaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, istedikleri oyunu oynayamadıklarını ve yenilen hatalı gollerle moral bozukluğu yaşadıklarını belirterek, “Sahamızda kazanmak istiyorduk. Kaybettiğimiz için üzgünüz” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in ikinci hafta maçında Altınordu, konuk ettiği Sakaryaspor’a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman açıklamalarda bulundu.

Ufuk Kahraman, maç öncesinde oluşturdukları planları uygulamaya koyamadıklarını belirterek, “Rakibimize ilk 15-20 dakikada pozisyon vermemeye çalıştık. Ama düşündüğümüz plan içerisinde geçiş oyununu da yakalayamadık. Yediğimiz 2 gol var. Biri kademe hatasından, diğeri bireysel bir pas hatasından. Bu tabii takımda ilk yarı anlamında biraz moral bozukluğu yaşadı. İkinci yarıya 2 değişiklikle başladık. İlk yarının tam tersi ön alan baskısıyla başladık. Daha canlı, daha istekli, en azından gol isteyen bir Altınordu takımı vardı. Pozisyon bulduk, risk aldık ama istediğimiz o erken golü bulamadık. Sahamızda kazanmak istiyorduk. Kaybettiğimiz için üzgünüz“ diye konuştu.