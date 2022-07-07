Ufuk Kahraman: “İyi bir fikstürümüzün olduğunu düşünüyorum”

Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, coşkulu ve tempolu şekilde yeni sezona hazırlandıklarını söyledi. Kahraman, yeni sezonda iyi bir fikstüre sahip olduklarını belirterek 100. yıllarında sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini kaydetti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, yeni sezon hazırlıklarına İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam ediyor. Kırmızı-lacivertli takımda Teknik Direktör Ufuk Kahraman, hafta içinde çekimi gerçekleştirilen lig fikstürünü ve yeni sezon hazırlıklarını değerlendirdi.

5 hazırlık maçı oynanacak

İlk etap çalışmalarının gayet iyi bir şekilde sürdüğünü dile getiren genç teknik adam, “Tempo ve coşkulu bir şekilde antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Bayramda iki gün futbolcularımıza izin vereceğiz. Sonrasında yine tesislerimizde 10 günlük bir kamp daha yapacağız. Bu süre içinde 5 tane de hazırlık maçı oynamayı planlıyoruz” dedi.

“İyi bir fikstürümüzün olduğunu düşünüyorum”

Ufuk Kahraman, hafta içinde çekilen fikstür hakkında ise şunları ifade etti:

“Fikstürün bir avantajı dezavantajı olduğunu düşünmüyoruz. Bizim felsefemizde sahanın içine girdiğin zaman içerisi dışarısı fark etmiyor. Sadece ev sahibi takımın taraftar avantajı oluyor. Biz takım olarak sahaya girince de o taraftarı da duymuyoruz. Ben iyi bir fikstürümüzün olduğunu düşünüyorum. İlk maçımıza kadar iyi hazırlanıp kulübümüzün kuruluşunun 100. Yılında sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz.”

Öte yandan Altınordu’nun yeni transferi Safa Kınalı da takımla birlikte çalışmalara başladı