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UEFA’dan Sivasspor paylaşımı!

Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında Karabağ’ı deplasmanda 3-2 yenen DG Sivasspor, UEFA’nın da dikkatini çekti.

Spor 27.11.2020, 11:31
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UEFA’dan Sivasspor paylaşımı!
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Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında Karabağ’ı deplasmanda 3-2 yenen DG Sivasspor, UEFA’nın da dikkatini çekti.

Sivasspor, Türkiye’nin ardından UEFA’nın da gündemine oturdu. UEFA’nın resmi sosyal medya hesabından, Karabağ maçında 3-2 galip gelen kırmızı-beyazlıların gol sevinci fotoğrafları paylaşıldı.

Yapılan paylaşımda ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Sivasspor, Karabağ karşısında 3-2 yendi. Umudu canlı tutmak için beş gollü gerilimi Sivasspor kazandı.”
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