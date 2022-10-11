UEFA’dan Orhan Erdemir’e görev

UEFA Gözlemcisi Orhan Erdemir, Nice ile Slovacko takımları arasında oynanacak müsabakada gözlemci olarak görev yapacak.

UEFA Gözlemcisi Orhan Erdemir’e, UEFA Konferans Ligi D Grubu’nda Fransa ekibi Nice ile Çek Cumhuriyeti ekibi Slovacko takımları arasında oynanacak karşılaşmada hakem gözlemcisi olacak.

Erdemir’in gözlemci olarak görev alacağı karşılaşma 13 Ekim 2022 Perşembe günü saat TSİ 22.00’de Fransa’nın Nice şehrindeki Allianz Riviera Stadyumu’nda oynanacak.