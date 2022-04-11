UEFA’dan Neslihan Muratdağı’na görev

FIFA kokartlı hakem Neslihan Muratdağı, Litvanya ile Moldova takımları arasında oynanacak UEFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri G Grubu müsabakasında görev alacak.

FIFA kokartlı hakem Neslihan Muratdağı, Litvanya ile Moldova takımları arasında yarın oynanacak UEFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri G Grubu mücadelesini yönetecek.

Litvanya’nın Vilnius şehrindeki LFF Stadyumu’nda saat 18.00’de başlayacak müsabakada Neslihan Muratdağı’nın yardımcılıklarını Deybet Gök ve Mürvet Yavuztürk yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Melis Özçiğdem olacak.