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UEFA’dan Halis Özkahya’ya görev

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, UEFA Konferans Ligi G grubunda oynanacak olan Rennes-Tottenham mücadelesini yönetecek.

Spor 15.09.2021, 10:44
UEFA’dan Halis Özkahya’ya görev

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, UEFA Konferans Ligi G grubunda oynanacak olan Rennes-Tottenham mücadelesini yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, UEFA Konferans Ligi’nde görev alacak. Özkahya, yarın UEFA Konferans Ligi G grubunda oynanacak olan Rennes - Tottenham mücadelesinde düdük çalacak. Fransa’da oynanacak olan karşılaşmada Halis Özkahya’nın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Ali Saygın Ögel yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

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