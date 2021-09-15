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UEFA’dan Halis Özkahya’ya görev
FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, UEFA Konferans Ligi G grubunda oynanacak olan Rennes-Tottenham mücadelesini yönetecek.
Spor 15.09.2021, 10:44
FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, UEFA Konferans Ligi G grubunda oynanacak olan Rennes-Tottenham mücadelesini yönetecek.
FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, UEFA Konferans Ligi’nde görev alacak. Özkahya, yarın UEFA Konferans Ligi G grubunda oynanacak olan Rennes - Tottenham mücadelesinde düdük çalacak. Fransa’da oynanacak olan karşılaşmada Halis Özkahya’nın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Ali Saygın Ögel yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.