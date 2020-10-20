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UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev
UEFA AVRUPA LİGİ A GRUBU'NDA OYNANACAK CSKA SOFYA - CFR CLUJ KARŞILAŞMASINI FIFA KOKARTLI HAKEM HALİL UMUT MELER YÖNETECEK.
Spor 20.10.2020, 14:55
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UEFA Avrupa Ligi A Grubu’nda oynanacak CSKA Sofya-CFR Cluj karşılaşmasını FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Bulgaristan’ın CSKA Sofya ile Romanya’nın CFR Cluj takımları arasında 22 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi A Grubu müsabakasını yönetecek.
Bulgaristan’ın Sofya şehrindeki Vasil Levski Stadyumu’nda saat 19.55’te başlayacak müsabakada Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.
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