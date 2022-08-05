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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, "Putin ve Erdoğan, Türkiye’ye gaz tedarikini görüştüler, doğalgaz için kısmi ödeme konusunda anlaştılar" dedi
UEFA’dan Fenerbahçe’ye ceza
UEFA, Fenerbahçe’ye Dinamo Kiev maçındaki olaylar nedeniyle 1 maç kısmi seyircisiz oynama ve 50 bin Euro para cezası verildiğini açıkladı.
Spor 05.08.2022, 19:51
UEFA, Fenerbahçe’ye Dinamo Kiev maçındaki olaylar nedeniyle 1 maç kısmi seyircisiz oynama ve 50 bin Euro para cezası verildiğini açıkladı.
Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçında yaşanan olaylar nedeniyle UEFA’dan ceza aldı. UEFA, Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçındaki olaylar nedeniyle Fenerbahçe’ye, bir sonraki UEFA müsabakasında kısmi seyircisiz oynama cezası (en az 5.000 koltuk) ve 50 bin Euro para cezası verdi.