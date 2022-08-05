UEFA’dan Fenerbahçe’ye ceza

UEFA, Fenerbahçe’ye Dinamo Kiev maçındaki olaylar nedeniyle 1 maç kısmi seyircisiz oynama ve 50 bin Euro para cezası verildiğini açıkladı.

Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçında yaşanan olaylar nedeniyle UEFA’dan ceza aldı. UEFA, Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçındaki olaylar nedeniyle Fenerbahçe’ye, bir sonraki UEFA müsabakasında kısmi seyircisiz oynama cezası (en az 5.000 koltuk) ve 50 bin Euro para cezası verdi.