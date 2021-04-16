banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Bakan Pakdemirli'den arızalanan uçakla ilgili ilk açıklama
Bakan Pakdemirli'den arızalanan uçakla ilgili ilk açıklama
Rus savaş uçağı, ABD keşif uçağını engelledi
Rus savaş uçağı, ABD keşif uçağını engelledi
Dolar, Euro ve Altın kritik seviyede
Dolar, Euro ve Altın kritik seviyede
Bakan Pakdemirli'nin arızalanan uçağı Malatya'ya acil iniş yaptı
Bakan Pakdemirli'nin arızalanan uçağı Malatya'ya acil iniş yaptı

UEFA’dan ’deplasman golü’ hazırlığı

İngiliz medyasında çıkan haberlere göre UEFA, çift maçlı eleminasyon sistemiyle oynanan müsabakalarda rakip sahada atılan golün avantajını sonlandırmak için çalışmalara başladı.

Spor 16.04.2021, 13:05
2
UEFA’dan ’deplasman golü’ hazırlığı

İngiliz medyasında çıkan haberlere göre UEFA, çift maçlı eleminasyon sistemiyle oynanan müsabakalarda rakip sahada atılan golün avantajını sonlandırmak için çalışmalara başladı.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), önemli bir değişikliğe imza atmak için çalışmalara başladı. Özellikle Avrupa kupası karşılaşmalarında deplasman golü avantajını kaldırmak isteyen UEFA, önümüzdeki sezondan itibaren bunu uygulamak istiyor.

İngiliz medyasındaki haberlere göre çift maçlı eleminasyonda oynanan maçlarda eşitlik olduğunda deplasmanda daha fazla gol atan takımın turu geçmesine yönelik kural kaldırılacak ve dış sahada bulunan gollerin kazancı sonlandırılacak.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
14°
parçalı az bulutlu