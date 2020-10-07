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UEFA’dan Cüneyt Çakır’a görev
CÜNEYT ÇAKIR, GÜRCİSTAN İLE BELARUS ARASINDAKİ UEFA EURO 2020 ELEMELERİ PLAY-OFF YARI FİNAL MAÇINDA DÜDÜK ÇALACAK.
Spor 07.10.2020, 10:34
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FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Gürcistan ile Belarus arasındaki UEFA EURO 2020 Elemeleri play-off yarı final maçında düdük çalacak.
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Gürcistan ile Belarus takımları arasında yarın oynanacak UEFA EURO 2020 Elemeleri play-off yarı final müsabakasını yönetecek. Gürcistan’ın Tiflis şehrindeki Boris Paichadze Erovnuli Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmada Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Hüseyin Göçek ise AVAR olarak görev yapacak.
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