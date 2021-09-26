UEFA’dan Cüneyt Çakır’a görev

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda oynanacak Milan-Atletico Madrid maçında FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, İtalya’nın Milan ile İspanya’nın Atletico Madrid takımları arasında 28 Eylül Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu müsabakasını yönetecek.

İtalya’nın Milan şehrindeki San Siro Stadyumu’nda saat 22.00’de başlayacak mücadelede Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki üst üste 12. sezonunda, 53. müsabakasına çıkacak olan Cüneyt Çakır, 2015 Berlin finalinin yanında 6 yarı final maçı yönetti.