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UEFA’dan Başakşehir ve Okan Buruk’a uyarı cezası
UEFA, DANİMARKA'DA OYNANAN KOPENHAG MAÇININ GEÇ BAŞLAMASINDAN SORUMLU TUTTUĞU MEDİPOL BAŞAKŞEHİR İLE TEKNİK DİREKTÖR OKAN BURUK'A UYARI CEZASI VERDİ.
Spor 23.08.2020, 15:46
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UEFA, Danimarka’da oynanan Kopenhag maçının geç başlamasından sorumlu tuttuğu Medipol Başakşehir ile Teknik Direktör Okan Buruk’a uyarı cezası verdi.
UEFA, Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında 5 Ağustos’ta Parken Stadyumu’nda oynanan Kopenhag - Başakşehir karşılaşmasının geç başladığını tespit etti. Sorumlu olarak da turuncu-lacivertli ekip ve Okan Buruk gösterildi. Bu sebeple UEFA, gecikmeden dolayı Medipol Başakşehir ile Teknik Direktör Okan Buruk’a uyarı cezası verdi.
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