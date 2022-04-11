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UEFA’dan Barış Şimşek’e görev
UEFA Gözlemcisi Barış Şimşek, Kazakistan ile Galler takımları arasında oynanacak UEFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri I Grubu maçında hakem gözlemcisi olarak görevlendirildi.
Spor 11.04.2022, 12:19
UEFA Gözlemcisi Barış Şimşek, Kazakistan ile Galler takımları arasında oynanacak UEFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri I Grubu maçında hakem gözlemcisi olarak görevlendirildi.
UEFA Gözlemcisi Barış Şimşek, Kazakistan ile Galler takımları arasında yarın oynanacak UEFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri I Grubu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.
Kazakistan’ın Nur-Sultan şehrindeki Astana Arena Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 16.00’da başlayacak.