UEFA’dan Ali Palabıyık’a görev

UEFA Konferans Ligi C Grubu’nda oynanacak Villarreal-Lech Poznan mücadelesinde FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, İspanya’nın Villarreal ile Polonya’nın Lech Poznan takımları arasında 8 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi C Grubu müsabakasını yönetecek.

İspanya’nın Valencia şehrindeki Ciudad de Valencia Stadyumu’nda saat 19.45’te başlayacak maçta Palabıyık’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.