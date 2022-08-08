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UEFA’dan Ali Palabıyık’a görev

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Portekiz’in Vitoria ile Hırvatistan’ın Hajduk Split takımları arasında 10 Ağustos Çarşamba günü oynanacak UEFA Konferans Ligi üçüncü eleme turu karşılaşmasında görev alacak.

Spor 08.08.2022, 14:15 08.08.2022, 14:33
UEFA’dan Ali Palabıyık’a görev

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Portekiz’in Vitoria ile Hırvatistan’ın Hajduk Split takımları arasında 10 Ağustos Çarşamba günü oynanacak UEFA Konferans Ligi üçüncü eleme turu müsabakasını yönetecek. Portekiz’in Guimaraes şehrindeki Dom Afonso Henriques Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak maçta Palabıyık’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Atilla Karaoğlan olacak.

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