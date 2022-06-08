Son Dakika
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Hindistan coğrafyasında İslam’a ve Müslümanlara yönelik ırkçı yaklaşımlar ve tavırlar endişe vericidir”
UEFA’dan Abdulkadir Bitigen’e görev
FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, Finlandiya ile Norveç takımları arasında 10 Haziran Cuma günü oynanacak Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası A Grubu müsabakasında düdük çalacak.
Spor 08.06.2022, 13:57
FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, Finlandiya ile Norveç takımları arasında 10 Haziran Cuma günü oynanacak Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası A Grubu müsabakasında düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "FIFA kokartlı hakemimiz Abdulkadir Bitigen, Finlandiya ile Norveç takımları arasında 10 Haziran 2022 Cuma günü oynanacak Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası A grubu müsabakasını yönetecek. Finlandiya’nın Turku şehrindeki Veritas Stadyumu’nda saat 18.00’de başlayacak müsabakada Abdulkadir Bitigen’in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Mustafa Savranlar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak" denildi.