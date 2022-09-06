UEFA’dan Abdulkadir Bitigen’e görev

UEFA, Abdulkadir Bitigen’e UEFA Avrupa Ligi müsabakasında VAR olarak görev verdi.

FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, Avusturya’nın Sturm Graz ile Danimarka’nın Midtjylland takımları arasında, 8 Eylül 2022 Perşembe günü oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi F Grubu müsabakasında VAR olarak görev yapacak.

Müsabakada Azerbaycan Futbol Federasyonu’ndan Aliyar Aghayev’in yardımcılıklarını Zeynal Zeynalov ve Akif Amirali yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ingilab Mammadov olacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan da AVAR olarak görev yapacak.