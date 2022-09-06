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UEFA’dan Abdulkadir Bitigen’e görev
UEFA, Abdulkadir Bitigen’e UEFA Avrupa Ligi müsabakasında VAR olarak görev verdi.
Spor 06.09.2022, 15:27
UEFA, Abdulkadir Bitigen’e UEFA Avrupa Ligi müsabakasında VAR olarak görev verdi.
FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, Avusturya’nın Sturm Graz ile Danimarka’nın Midtjylland takımları arasında, 8 Eylül 2022 Perşembe günü oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi F Grubu müsabakasında VAR olarak görev yapacak.
Müsabakada Azerbaycan Futbol Federasyonu’ndan Aliyar Aghayev’in yardımcılıklarını Zeynal Zeynalov ve Akif Amirali yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ingilab Mammadov olacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan da AVAR olarak görev yapacak.
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|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
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|5
|10
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|5
|10
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|5
|6
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|6
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|5
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|5
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|5
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|4
|5
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|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
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|4
|3
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|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
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|1
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|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
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|6
|9
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|8
|10. Fulham
|6
|8
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|6
|7
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|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
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|6
|6
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|6
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|6
|4
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|6
|4
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|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
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|4
|6
|11. Mallorca
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|5
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|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0
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