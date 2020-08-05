UEFA yetkilileri Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nu denetledi
UEFA YETKİLİLERİ, LİGDEKİ BAŞARILI BİR PERFORMANS SERGİLEYEREK AVRUPA’YA KATILMAYA HAK KAZANAN DG SİVASSPOR’UN MAÇLARINI OYNADIĞI SİVAS YENİ 4 EYLÜL STADYUMU’NU DENETLEDİ.
UEFA yetkilileri, ligdeki başarılı bir performans sergileyerek Avrupa’ya katılmaya hak kazanan DG Sivasspor’un maçlarını oynadığı Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nu denetledi.
Gelecek sezon Sivasspor’un Avrupa Kupaları’nda mücadele edecek olmasının yanı sıra A Milli Takımının, 3 Eylül’de de Macaristan ile yapacağı maça ev sahipliği yapacak olması nedeniyle Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda incelemelerde bulunan UEFA yetkilileri, detaylı bir çalışma gerçekleştirdi.
Stadyumu, başta güvenlik olmak üzere her yönüyle detaylı şekilde denetleyen UEFA Denetçisi, UEFA Stadyum Müdürü ve TFF’den gelen yetkilere Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Sivasspor’un yetkilileri ve stadyum müdürü Fatih Şeker eşlik etti. Şeker, yetkililere stadyumun bilgilerinin yer aldığı raporu sundu.
Milli maç başta olmak üzere UEFA Avrupa ligindeki maçlara ev sahipliği yapacak olan Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nu inceleyen UEFA yetkilileri, raporunu 15 gün içerisinde TFF aracılığıyla bildirecek.
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