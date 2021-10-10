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UEFA Uluslar Ligi’nde İtalya üçüncü oldu

UEFA Uluslar Ligi’nde Belçika’yı 2-1 mağlup eden İtalya, turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

Spor 10.10.2021, 18:06
UEFA Uluslar Ligi’nde İtalya üçüncü oldu

UEFA Uluslar Ligi’nde Belçika’yı 2-1 mağlup eden İtalya, turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

UEFA Uluslar Ligi’nin üçüncülük maçında İtalya ile Belçika Torino’daki Allianz Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlanırken, İtalya 46. dakikada Barella ile 1-0 öne geçti. 65. dakikada Berardi’nin penaltıdan attığı golle Roberto Mancini’nin öğrencileri skoru 2-0’a getirdi. 86. dakikada Belçika Ketelaere’nin golüyle umutlansa da mücadele 2-1 İtalya’nın üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla üçüncü olan İtalya bronz madalyanın sahibi oldu.

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