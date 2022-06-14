UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 1 - Litvanya: 0 (İlk yarı)
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup dördüncü maçında Litvanya ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ay-yıldızlıların 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup dördüncü maçında Litvanya ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ay-yıldızlıların 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Cengiz’in şutu üst direkten auta gitti.
18. dakikada Halil Dervişoğlu’nun pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Cengiz’in kaleye gönderdiği sert şut az farkla üstten auta çıktı.
38. dakikada Cengiz’in ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı ortaya arka direkte bulunan Kaan Ayhan kafayla vurdu. Kaleci Bartkus topu çelerken, hakem Frappart topun çizgiyi geçtiğini belirtti ve golü verdi. 1-0
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Stephanie Frappart xx, Mikael Berchebru xx, Cyril Mugnier xx
Türkiye: Altay Bayındır xx, Zeki Çelik xx, Kaan Ayhan xxx, Çağlar Söyüncü xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Cengiz Ünder xxx, Salih Özcan xx, Hakan Çalhanoğlu xx, Kerem Aktürkoğlu xx, Halil Dervişoğlu xx, Serdar Dursun xx
Yedekler: Doğan Alemdar, Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Cenk Özkaçar, Ozan Kabak, Mert Müldür, Dorukhan Toköz, Doğukan Sinik, Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Tiago Çukur
Teknik Direktör: Stefan Kuntz
Litvanya: Bartkus xx, Baravykas xx, Girdvainis xx, Klimavicius xx, Barauskas xx, Lasickas xx, Megelaitis xx, Uzela xx, Milasius xx, Golubickas xx, Cernych xx
Yedekler: Plukas, Setkus, Sirvys, Tutskinas, Satkus, Mikoliunas, Klimavicius, Armanavicius, Matulevicius, Novikovas, Slivka, Kruzikas
Teknik Direktör: Valdas Ivanauskas
Goller: Kaan Ayhan (dk. 38) (Türkiye)
Sarı kart: Baravykas (Litvanya)