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UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 1 - Faroe Adaları: 0 (İlk yarı)

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Faroe Adaları ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ay-yıldızlı ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Spor 04.06.2022, 22:35
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 1 - Faroe Adaları: 0 (İlk yarı)

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Faroe Adaları ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ay-yıldızlı ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

33. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun sol kanattan ortasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Enes Ünal’ın vuruşunda kaleci Nielsen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34. dakikada sol taraftan Cengiz Ünder’in kullandığı köşe atışında ön direkte Enes Ünal’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.

37. dakikada orta sahadan Enes Ünal’ın ara pasında Kerem Aktürkoğlu defansın arkasına sarktı. Kerem’in vuruşunda ceza sahası dışına kadar gelen kaleci Nielsen meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Daha sonra seken topu alan Cengiz Ünder’in ceza sahası dışı sağından boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Trustin Farrugia Cann xx, Luke Portelli xx, Edward Spiteri xx

Türkiye: Uğurcan Çakır xx, Mert Müldür xx, Merih Demiral xx, Çağlar Söyüncü xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Dorukhan Toköz xx, Cengiz Ünder xxx, Hakan Çalhanoğlu xx, Kerem Aktürkoğlu xx, Halil Dervişoğlu xx, Enes Ünal xx

Yedekler: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Doğukan Sinik, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Rıdvan Yılmaz, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Berkan Kutlu, Serdar Dursun, Tiago Çukur, Kaan Ayhan

Teknik Direktör: Stefan Kuntz

Faroe Adaları: Nielsen xx, Joensen xx, Faero xx, Askham xx, Davidsen xx, Ari Mohr Jonsson xx, Hansson xx, Gunnar Vatnhamar xx, Solvi Vatnhamar xx, Rolantsson xx, Johannesen xx

Yedekler: Kristian Joensen, Lamhauge, Mikkelsen, Daniel Johansen, Nattestad, Bjartalid, Baldvinsson, Olsen, Edmundsson, Agnarsson, Vatnsdal, Andreasen

Teknik Direktör: Hakan Ericson

Gol: Cengiz Ünder (dk. 37) (Türkiye)

Sarı kartlar: Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder (Türkiye), Gunnar Vatnhamar, Hansson (Faroe Adaları)

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