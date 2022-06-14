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UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 0 - Litvanya: 0 (Maç devam ediyor)

A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup dördüncü maçında Litvanya ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.

Spor 14.06.2022, 22:02
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 0 - Litvanya: 0 (Maç devam ediyor)

A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup dördüncü maçında Litvanya ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.

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