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UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 0 - Faroe Adaları: 0 (Maç devam ediyor)

A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Faroe Adaları ile karşılaşıyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.

Spor 04.06.2022, 22:02
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 0 - Faroe Adaları: 0 (Maç devam ediyor)

A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Faroe Adaları ile karşılaşıyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.

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