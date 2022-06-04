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İngiltere Başbakan Boris Johnson, Covid-19 kısıtlamaları döneminde kuralları ihlal etmesi nedeniyle Muhafazakar Parti meclis grubunda yapılan oylamada güvenoyu aldı.
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 0 - Faroe Adaları: 0 (Maç devam ediyor)
A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Faroe Adaları ile karşılaşıyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.
Spor 04.06.2022, 22:02
A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Faroe Adaları ile karşılaşıyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.