UEFA Uluslar C Ligi: Lüksemburg: 0 - Türkiye: 1 (İlk yarı)
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup üçüncü maçında Lüksemburg ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ay-yıldızlıların 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup üçüncü maçında Lüksemburg ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ay-yıldızlıların 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Cengiz Ünder, ceza sahası içine orta yaptı. Çağlar’ın penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Moris meşin yuvarlağı kornere çeldi.
18. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunun ardından ceza sahası yayı önünde topla buluşan Carlson’un sert şutu az farkla dışarı çıktı.
29. dakikada Hakan pasında topu alarak sol çaprazdan ceza sahasına giren Halil Dervişoğlu, kaleciyi çalımlayarak yaptığı vuruşta top yan ağlara çarparak dışarı gitti.
35. dakikada Hakan’ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, arka direkte Çağlar’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak Barreiro’nun eline çarparak oyun alanına döndü. Hakem Antonio Nobre penaltı noktasını gösterdi.
37. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
Stat: Lüksemburg
Hakemler: Antonio Nobre xx, Paulo Soares xx, Pedro Ribeiro xx
Lüksemburg: Antony Moris xx, Marvin Martins xx, M. Chanot xx, Dirk Carlson xx, Michael Pinto xx, Mathias Olesen xx, Leandro Barreiro x, Christopher Pereira xx, Gerson Rodrigues xx, Borges Sanchez xx, Danel Sinani xx
Teknik Direktör: Luc Holtz
Türkiye: Uğurcan Çakır xx, Zeki Çelik xx, Merih Demiral xx, Çağlar Söyüncü xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Dorukhan Toköz xx, Orkun Kökçü xx, Cengiz Ünder xx, Hakan Çalhanoğlu xxx, Doğukan Sinik xx, Halil Dervişoğlu x
Teknik Direktör: Stefan Kuntz
Gol: Hakan Çalhanoğlu (dk. 37 pen.) (Türkiye)
Sarı kart: Barreiro (Lüksemburg)