UEFA Uluslar C Ligi: Litvanya: 0 - Türkiye: 2 (İlk yarı)

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ikinci maçında Litvanya ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ay-yıldızlıların 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Halil’in pasıyla rakip yarı alanda topla buluşan Doğukan, rakiplerini geçerek ceza sahası içinde yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

10. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Hakan Çalhanoğlu’nun şutunda top, baraja da çarparken az farkla üstten dışarı gitti.

14. dakikada kendi yarı alanında topu kazanan Halil Dervişoğlu’nun, rakip yarı alanda savunma arkasına gönderdiği topu kontrol eden Doğukan, kaleciyi de geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

Stat: Vilnius LFF

Hakemler: Novak Simovic xx, Nikola Djorovic xx, Milos Simovic xx

Litvanya: Ernestas Setkus x, Pijus Sirvys x, Benas Satkus x, Linas Klimavicius x, Saulius Mikoliünas x, Vilius Armanavicius x, Linas Megelaitis x, Arvydas Novikovas x, Paulius Golubickas x, Artur Dolznikov xx, Donatas Kazlauskas x

Yedekler: Dziugas Bartkus, Ignas Plükas, Edvinas Girdvainis, Edgaras Utkus, Fedor Cernych, Vykintas Slivka, Augustinas Klimavicius, Ignas Kruzikas, Dominykas Barauskas, Tomas Petkevicius, Giedrius Matulevicius

Teknik Direktör: Valdas Ivanauskas

Türkiye: Doğan Alemdar xx, Mert Müldür xx, Ozan Kabak xx, Kaan Ayhan xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Cengiz Ünder xx, Salih Özcan xx, Hakan Çalhanoğlu x, Doğuhan Sinik xxx, Halil Dervişoğlu xx, Serdar Dursun xx,

Yedekler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Cenk Özkaçar, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Dorukhan Toköz, Yunus Akgün, Tiago Çukur

Teknik Direktör: Stefan Kuntz

Goller: Doğukan Sinik (dk. 2 ve 14) (Türkiye)

Sarı kartlar: Golubickas (Litvanya), Hakan Çalhanoğlu (Türkiye)