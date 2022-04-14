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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Yarı Final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Yarı Final eşleşmeleri belli oldu. Yarı final, Premier Lig ve La Liga’dan ikişer takımın mücadelesine sahne olacak.

Spor 14.04.2022, 09:39
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Yarı Final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Yarı Final eşleşmeleri belli oldu. Yarı final, Premier Lig ve La Liga’dan ikişer takımın mücadelesine sahne olacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek finalde Portekiz temsilcisi Benfica’yı saf dışı bırakan İngiliz ekibi Liverpool ile Alman devi Bayern Münih’i kupanın dışında bırakan Villarreal karşı karşıya gelecek. Çeyrek finalin diğer eşleşmesinde ise Karim Benzema’nın üstün performansıyla Chelsea’yi kupanın dışında bırakan Real Madrid ile Pep Guardiola’nın Manchester City’si final mücadelesi verecek.

İspanyollar 18, İngilizler 14 kez kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını İspanyol ekipleri 18 kez kazanarak bu alanda en başarılı ülke olarak göze çarpıyor. Söz konusu şampiyonlukların 13’üne sahip olan Real Madrid, aynı zamanda kupayı müzesine en çok götüren kulüp olarak öne çıkıyor. Kupayı müzesine en çok götüren Premier Lig ekibi Liverpool 6 kez mutlu sona ulaşırken, İngiliz ekipleri bu kupayı 14 kez kazanarak en başarılı ikinci ülke konumunda.

En golcü oyuncu Benzema

Bu sezon final mücadelesi verecek olan dört takımda en çok gol atma başarısı gösteren futbolcu Karim Benzema oldu. Real Madrid’in Fransız oyuncusu bu sezon Paris Saint Germain ve Chelsea’ye karşı yaptığı hat trickler ile ilerleyen yaşına rağmen dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Golcü oyuncu, bu sezon forma giydiği 9 UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında 12 kez ağları sarsma başarısı gösterdi. Villarreal’e elenerek kupanın dışında kalan Bayern Münih’in bu sezon turnuvada 13 gol atan yıldız oyuncusu Robert Lewandowski’nin ardından ikinci sırada bulunan Benzema, ilk kez bu organizasyonda gol kralı olma başarısına çok yakın. Diğer yarı finalistlerden Liverpool’un en büyük gol umudu Muhammed Salah 8 gole sahipken, 6 golle Riyad Mahrez Manchester City’nin en golcü oyuncusu konumunda.

Villarreal sürprizi

Unai Emery yönetiminde geçen sezon Manchester United’ı normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçın sonunda penaltılarla yenerek tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi’ni kazanan Villarreal, La Liga’yı önceki sezon 7. sırada bitirse de Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılmıştı. Şampiyonlar Ligi F Grubu’nda Atalanta ve Young Boys’u geride bırakıp Manchester United’ın ardından 2. sırada tur atlayan İspanyol ekibi, son 16’da İtalyan devi Juventus’u 1-1 ve deplasmanda 3-0’lık sonuçlarla eleyerek çeyrek finalde Bayern ile eşleşmişti. Güçlü rakibini de saf dışı bırakan Villarreal, 2006 yılındaki başarısını tekrarlayarak yarı finale çıkmış oldu. Sarı denizaltılar, finale çıkma başarısı gösterebilirse Real Madrid, Barcelona, Valencia ve Atletico Madrid’den sonra bu başarıyı gösteren beşinci İspanyol takımı olacak.

Yarı finalde ilk maçlar 26-27 Nisan, ikinci maçlar ise 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

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