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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde toplu sonuçlar
UEFA Şampiyonlar Ligi grupları 3. hafta maçları bu akşam oynanan 8 müsabakayla tamamlandı.
Spor 05.10.2022, 23:56
UEFA Şampiyonlar Ligi grupları 3. hafta maçları bu akşam oynanan 8 müsabakayla tamamlandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
E Grubu
Salzburg: 1 - Dinamo Zagreb: 0
Chelsea: 3 - Milan: 0
F Grubu
Leipzig: 3 - Celtic: 1
Real Madrid: 2 - Shakhtar Donetsk: 1
G Grubu
Manchester City: 5 - Kopenhag: 0
Sevilla: 1 - Borussia Dortmund: 4
H Grubu
Juventus: 3 - Maccabi Haifa: 1
Benfica: 1 - Paris Saint-Germain: 1