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UEFA, Şampiyonlar Ligi’nde takım sayısının 2024-2025 sezonu itibarıyla 32’den 36’ya yükseltileceğini açıkladı. 2 takım, UEFA turnuvalarındaki geçmiş performanslarına göre özel davet alacak.
UEFA, Şampiyonlar Ligi’nde takım sayısının 2024-2025 sezonu itibarıyla 32’den 36’ya yükseltileceğini açıkladı. 2 takım, UEFA turnuvalarındaki geçmiş performanslarına göre özel davet alacak.
Spor 10.05.2022, 17:04
UEFA, Şampiyonlar Ligi’nde takım sayısının 2024-2025 sezonu itibarıyla 32’den 36’ya yükseltileceğini açıkladı. 2 takım, UEFA turnuvalarındaki geçmiş performanslarına göre özel davet alacak.