UEFA Şampiyonlar Ligi: Trabzonspor: 0 - FC Kopenhag: 0 (Maç sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş maçında Trabzonspor ile FC Kopenhag karşı karşıya geldi. Mücadeleden golsüz beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, Devler Ligi’ne veda etti. Karadeniz ekibi yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

68. dakikada Trezeguet’in pasında kale sahası sol çaprazında topla buluşan Cornelius’un vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

75. dakikada Trabzonspor’un sağ kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Cornelius’un vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Ryan çizgi üzerinde çıkardı.

83. dakikada Falk ceza sahası Karamoko ile paslaşmasında kale sahası sol çizgisine indi. Vuruşunda ise kaleci Uğurcan Çakır topu iki hamlede kontrol etti.

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Danny Makkelie xx, Hessel Steegstra xx, Jan de Vries xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Larsen xx, Bartra xx,Denswil xx, Eren Elmalı xx, Dorukhan xx (Kouassi dk. 73 x), Siopis xx, Ernis Bardhi xx, Abdulkadir Ömür x (Trezeguet dk. 65 x), Djaniny xx (Bakasetas dk. 79 x), Cornelius x

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Kağan, Hugo, Taha Altıkardeş, Yusuf Erdoğan, Doğucan Haspolat, Emrehan Gedikli, Kerem Şen

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

FC Kopenhag: Ryan xx, Diks xx, Vavro xx, Khocholava xx, Kristiansen xx, Zeca xx, Falk xx, Lareger xxx (Lund dk. 85 ?), Daramy xx (Mukairu dk. 63 x), Claesson xxx (Haraldsson dk. 79 ?), Pep Biel xx (Karamoko dk. 79 x)

Yedekler: Johnson, Dithmer, Bergmann, Babacar, Jelert, Ankersen, Amoo, Stamenic

Teknik Direktör: Jess Thorup

Sarı kartlar: Kristiansen , Claesson, Ryan (FC Kopenhag)