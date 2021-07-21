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UEFA Şampiyonlar Ligi: PSV: 2 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Hollanda ekibi PSV ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı PSV’nin 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Spor 21.07.2021, 22:55
UEFA Şampiyonlar Ligi: PSV: 2 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)
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UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Hollanda ekibi PSV ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı PSV’nin 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Marcao pasını Muslera’ya verdi. Muslera’nın hatalı kontrolünde Zahavi topu kaptı ve yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

35. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Madueke’nin son çizgiye inerek içeri çevirdiği topa kale önünde Zahavi’nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

42. dakikada sol taraftan Ömer’in içeri çevirdiği topa kale önünde Emre Kılınç’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

Stat: Philips

Hakemler: Alejandro Hernandez xx, Jose Naranjo xx, Diego Sanchez xx

PSV: Drommel xx, Mwene xx, Ramalho xx, Boscagli xxx, Max xx, Ginkel xx, Sangare xx, Madueke xxx, Vertessen xx, Götze xx, Zahavi xxx

Yedekler: Müller, Teze, Obispo, Vergever, Ihattaren, Pröpper, Junior, Rosario, Bruma, Gakpo, Thomas, Oppegard

Teknik Direktör: Roger Schmidt

Galatasaray: Muslera x, Luyindama xx, Alpaslan xx, Marcao xx, Sekidika xx, Arda xx, Emre Kılınç xx, Ömer xx, Aytaç xx, Kerem xx, Babel xx

Yedekler: Berk, Fatih, Emre Taşdemir, Işık Kaan Arslan, Ozornwafor, Atalay Babacan, Feghouli, Falcao, Mustafa Muhammed, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Ali Yavuz Kol

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Zahavi (dk. 2 ve 35) (PSV), Emre Kılınç (dk. 42) (Galatasaray)
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