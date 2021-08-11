UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off'a yükselen takımlar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçlarının ardından Ferencvaros, Sheriff Tiraspol, Shakhtar Donetsk, Monaco, PSV Eindhoven, Young Boys, Ludogorets, Benfica, Malmö ve Dinamo Zagreb, play-off turuna yükseldi.

Öte yandan Young Boys'un Cluj'u ağırladığı mücadelede Türk hakem Cüneyt Çakır görev aldı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



Slavia Prag (Çekya) 1 - Ferencvaros (Macaristan) 0

Sheriff Tiraspol (Moldova) 1 - Kızılyıldız (Sırbistan) 0

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) 2 - Genk (Belçika) 1

Monaco (Fransa) 3 - Sparta Prag (Çekya) 1

Midtjylland (Danimarka) 0 - PSV Eindhoven (Hollanda): 1

Ludogorets (Bulgaristan) 2 - Olympiakos (Yunanistan) 2 (4-1 penaltılarla)

Young Boys (İsviçre) 3 - CFR Cluj (Romanya) 1

Benfica (Portekiz) 2 - Spartak Moskova (Rusya) 0

Rangers (İskoçya) 1 - Malmö (İsveç) 2

Legia Varşova (Polonya) 0 - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) 1