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UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nin ’İstanbul’ temalı topu tanıtıldı
İstanbul’da gerçekleşecek olan 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nin ’İstanbul’ temalı topu tanıtıldı.
Spor 15.02.2021, 16:05
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İstanbul’da gerçekleşecek olan 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nin ’İstanbul’ temalı topu tanıtıldı.İstanbul’da gerçekleştirilecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nde kullanılacak olan ’İstanbul’ temalı futbol topu tanıtıldı. Final maçı İstanbul’da oynanacak 2020-2021 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun kalan bölümünde ‘The Finale Istanbul 21’ adı verilen top kullanılacak.