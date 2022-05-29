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UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nde Real Madrid, Liverpool’u 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.
Bakanı Süleyman Soylu: “Siz bu ülkenin tek dereceden oyla seçilen yöneticilerisiniz, size güveniyoruz”
UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nde Real Madrid, Liverpool’u 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.
UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nde Real Madrid, Liverpool’u 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.
Spor 29.05.2022, 00:32
UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nde Real Madrid, Liverpool’u 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.