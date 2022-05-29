banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
İran’da 1 günlük yas ilan edildi
İran’da 1 günlük yas ilan edildi
Şerbetçi otunun alım fiyatı 27 TL oldu!
Şerbetçi otunun alım fiyatı 27 TL oldu!
Maymun çiçeği hayvanlara yayılabilir
Maymun çiçeği hayvanlara yayılabilir
Erbakan 27 yıl önce bugünü anlatıyor!
Erbakan 27 yıl önce bugünü anlatıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nde Real Madrid, Liverpool’u 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nde Real Madrid, Liverpool’u 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Spor 29.05.2022, 00:32
UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nde Real Madrid, Liverpool’u 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nde Real Madrid, Liverpool’u 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Yorumlar (0)
24°
açık