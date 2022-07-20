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UEFA Şampiyonlar Ligi: Dinamo Kiev: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Polonya’da Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Spor 20.07.2022, 21:48
UEFA Şampiyonlar Ligi: Dinamo Kiev: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Polonya’da Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada sol kanattan Rossi’nin kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Joshua King’in kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

14. dakikada sol kanattan Ferdi’nin ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Valencia’nın kafa vuruşunu kaleci güçlükle çeldi.

32. dakikada çalımlarla ceza sahasına sokulan Ferdi’nin şutunda kaleci gole izin vermedi.

Stat: Miejski

Hakemler: Glenn Nyberg xx, Mahbod Beigi xx, Andreas Söderqvist xx

Dinamo Kiev: Bushchan xx, Kedziora xx, Zabarnyi xx, Popov xx, Dubinchak xx, Shaparenko xx, Sydorchuk xx, Tsygankov xx, Verbic xx, Buyalskiy xx, Besedin xx

Yedekler: Neshcheret, Boyko, Vivcharenko, Burda, Tymchyk, Syrota, Andriyevskiy, Garmash, Karavaev, Kravchenko, Vanat, Antyukh

Teknik Direktör: Mircea Lucescu

Fenerbahçe: Altay xx, Osayi-Samuel xx, Serdar Aziz xx, Szalai xx, Ferdi xx, Arao xxx, İsmail Yüksek xxx, İrfan Can Kahveci xx, Rossi xxx, King xx, Valencia xx

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Tisserand, Novak, Burak Kapacak, Lincoln, Bruma, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Miha Zajc, Crespo, Emre Mor, Serdar Dursun

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Sarı kart: King (Fenerbahçe)

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