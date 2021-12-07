UEFA Şampiyonlar Ligi: Borussia Dortmund: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Borussia Dortmund ile karşı karşıya geldi. Mücadelede ilk yarı Borussia Dortmund’un 2-0 üstünlüğü ile geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15.dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasının sol çaprazında gelişine vuran Reus’un volesinde top üstten auta gitti.

17. dakikada sol kanattan Schulz’un yerden sert ortasında, ceza sahası ön çizgisinde Bellingham’in sert vuruşunda top auta gitti.

27. dakikada Dahoud’un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Wolf kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.

29. dakikada hızlı gelişen Borussia Dortmund hücumunda Jude Bellingham yaklaşık 60 metre topu sürdükten sonra meşin yuvarlağı savunma arkasına gönderdi. Savunma arkasına sarkan Donyell Malen yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

43. dakikada Welinton Silva, ceza sahası içinde Mahmoud Dahoud’a yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısı sonrası pozisyonu tekrar izleyen Fransız hakem Letexier kararını değiştirmedi.

45+2. dakikada penaltı için beyaz noktaya gelen Marco Reus topu ağlara gönderdi. 2-0

Stat: Signal Iduna Park

Hakemler: François Letexier xx, Cyril Mugnier xx, Mehdi Rahmouni xx

Borussia Dortmund: Gregor Kobel xx, Mats Hummels xx, Nico Schulz xx, Thomas Meunier xx, Dan-Axel Zagadou xx, Axel Witsel xx, Mahmoud Dahoud xx, Jude Bellingham xx, Marco Reus xx, Marius Wolf xx, Donyell Malen xx

Yedekler: Silas Ostrzinski, Raphael Guerreiro, Felix Passlack, Marin Pongracic, Reinier, Steffen Tigges, Erling Haaland

Teknik Direktör: Marco Rose

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Welinton Silva xx, Necip Uysal x, Umut Meraş xx, Francisco Montero xx, Cyle Larin xx, Josef De Souza xx, Mehmet Topal xx, Kenan Karaman xx, Can Bozdoğan xx, Michy Batshuayi xx

Yedekler: Emre Bilgin, Serdar Saatçı, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Valentin Rosier, Atiba Hutchinson, Salih Uçan

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Donyell Malen (dk. 29), Marco Reus (dk. 45+2 pen.) (Borussia Dortmund)

Kırmızı Kart: Welinton (dk. 43) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Montero, Larin, Josef de Souza (Beşiktaş)