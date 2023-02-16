UEFA Şampiyonlar Ligi: Borussia Dortmund: 1 - Chelsea: 0

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Alman ekibi Borussia Dortmund, sahasında İngiliz temsilcisi Chelsea’yi 1-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Borussia Dortmund, Signal Iduna Park’ta Chelsea’yi konuk etti. Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken, 63. dakikada Adeyemi’nin golüyle Alman ekibi sahadan 1-0 galip ayrıldı ve rövanş için avantaj elde etti. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 7 Mart’ta İngiltere’de oynanacak.