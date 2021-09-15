UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Borussia Dortmund: 2 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş, Alman temsilcisi Borussia Dortmund’a 2-1 mağlup oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş, Alman temsilcisi Borussia Dortmund’a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada sol kanatta Ghezzal’ı çalımlayan Malen’in topla bir süre ilerledikten sonra ceza alanına yaptığı ortada Haaland’ın ön direkte kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
60. dakikada Atiba’nın pasında sol kanatta meşin yuvarlağı önünde bulan N’Skala’nın ortasında altıpasta Batshuayi’nin kafa vuruşu kaleci Kobel’de kaldı.
67. dakikada Haaland’ın ceza sahasına girmeden verdiği pasta topla buluşan Bellingham’ın iki rakibini çalımladıktan sonra ceza alanı hafif sağ çaprazından kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta Ersin gole izin vermedi.
67. dakikada Ghezzal’in sağ kanattan uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Batshuayi’nin kaleci ile karşı karşıya pozisyonda Kobel topun sahibi oldu.
70. dakikada savunmanın arkasına sarkan Haaland’ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Ersin’den döndü. Seken topu savunmada Welinton uzaklaştırdı.
90. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Thomas Meunier’in sağ çaprazdan vuruşunu Ersin tokatladı. Dönen topu Rosier göğsüyle yumuşattıktan sonra uzaklaştırdı.
90+1. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Wolf’un arka direğe gönderdiği pasta Knauff’un şutu üst direğe çarptıktan sonra dışarı çıktı.
90+4. dakikada sağ kanattan Pjanic’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında altıpasın önünde Montero’nun kafa vuruşu sol köşeden ağlara gitti. 1-2
Stat: Beşiktaş Park
Hakemler: Mateu Lahoz xx, Peu Cebrian xx, Roberto del Palomar xx
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Valentin Rosier xx, Welinton xx, Francisco Montero xx, Fabrice N’Skala xx, Josef de Souza xx, Rachid Ghezzal xx (Gökhan Töre dk. 89 ?), Miralem Pjanic xx, Atiba Hutchinson xx (Salih Uçan dk. 78 x), Cyle Larin xx (Kenan Karaman dk. 61 x), Michy Batshuayi xx
Yedekler: Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Necip Uysal
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Borussia Dortmund: Gregor Kobel xx, Thomas Meunier xx, Mats Hummels xx (Marin Pongracic dk. 70 x), Manuel Akanji xx, Raphael Guerreiro xx, Julian Brandt xx (Axel Witsel dk. 46 xx), Jude Bellingham xxx (Marius Wolf dk. 69 x), Mahmoud Dahoud xx, Marco Reus xx, Donyell Malen xx (Youssoufa Moukoko dk. 70 x), Erling Haaland xx (Ansgar Knauff dk. 86 ?)
Yedekler: Luca Unbehaun, Marwin Hitz, Felix Passlack, Reinier
Teknik Direktör: Marco Rose
Goller: Jude Bellingham (dk. 20), Erling Haaland (dk. 45+3) (Borussia Dortmund), Francisco Montero (dk. 90+4) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Welinton, Francisco Montero, Atiba Hutchinson (Beşiktaş), Thomas Meunier, Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund)