UEFA, Rusya’ya yaptırım kararını bir yıl daha uzattı

UEFA, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Rus kulüplerinin Avrupa kupalarında mücadele etmesini engelleme kararını sürdürdü. UEFA’dan yapılan açıklamada 2022 - 2023 sezonunda da Rusya takımlarının UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde mücadele edemeyeceğini açıkladı.